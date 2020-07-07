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«Тамбов» — «Ахмат»: за что назначен пенальти в ворота гостей?

7 июля 2020, 19:27
Момент матча &quot;Тамбов&quot; - &quot;Ахмат&quot;. Момент матча &quot;Тамбов&quot; - &quot;Ахмат&quot;.
Момент матча &quot;Тамбов&quot; - &quot;Ахмат&quot;.
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На 32-й минуте матча 27-го тура Тинькофф-чемпионата России «Тамбов» — «Ахмат» арбитру Сергею Иванову не понадобилась помощь видеоассистентов, и он сразу принял верное решение, назначив пенальти в ворота гостей. Судья со своей позиции сумел увидеть, что Мирослав Богосовац наступил Георгию Мелкадзе на голеностоп и сбил соперника.

Нарушение правил произошло на линии штрафной площади. Эта линия — часть штрафной, поэтому за такой фол нужно наказывать 11-метровым, что судья и сделал. Видеоарбитры Сергей Карасев и Валентин Мурашов подтвердили правильность решения судьи. (Александр Бобров)

Тамбов — Ахмат

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