На 32-й минуте матча 27-го тура Тинькофф-чемпионата России «Тамбов» — «Ахмат» арбитру Сергею Иванову не понадобилась помощь видеоассистентов, и он сразу принял верное решение, назначив пенальти в ворота гостей. Судья со своей позиции сумел увидеть, что Мирослав Богосовац наступил Георгию Мелкадзе на голеностоп и сбил соперника.

Нарушение правил произошло на линии штрафной площади. Эта линия — часть штрафной, поэтому за такой фол нужно наказывать 11-метровым, что судья и сделал. Видеоарбитры Сергей Карасев и Валентин Мурашов подтвердили правильность решения судьи. (Александр Бобров)