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«Тамбов» — «Ахмат»: трансляция матча — в 19.00

17:30
«Тамбов» на своем поле примет «Ахмат». Фото ФК «Тамбов»
«Тамбов» на своем поле примет «Ахмат». Фото ФК «Тамбов»
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В субботу, 7 ноября, состоится матч 14-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Тамбов» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне грозненцы взяли 4 очка в противостоянии с соперником.

Следить за матчем «Тамбов» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Тамбов» — «Ахмат»

Тамбов — Ахмат

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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