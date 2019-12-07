«Так выглядит счастье!» Победное фото «Тамбова» из раздевалки

«Тамбов» выложил фото из раздевалки после разгрома «Оренбурга» в матче 19-го тура РПЛ (3:0). Тамбовцы завершили осеннюю часть чемпионата России на 11-м месте в таблице.

«Так выглядит счастье! Отправляемся на зимние каникулы в позитивном настроении! Всем нашим болельщикам спасибо за поддержку!» — говорится в Twitter «Тамбова».