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«Так выглядит счастье!» Победное фото «Тамбова» из раздевалки

18:07

«Тамбов» выложил фото из раздевалки после разгрома «Оренбурга» в матче 19-го тура РПЛ (3:0). Тамбовцы завершили осеннюю часть чемпионата России на 11-м месте в таблице.

«Так выглядит счастье! Отправляемся на зимние каникулы в позитивном настроении! Всем нашим болельщикам спасибо за поддержку!» — говорится в Twitter «Тамбова».

Тамбов — Оренбург

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