"Таджик-не таджик...". Рахимов рассказал о возможности возглавить "Спартак"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в интервью Sportbox рассказал о возможности возглавить "Спартак". По его словам, работать в таком клубе сложно.

– Александр Григорян выразил недовольство тем, что вы до сих пор не тренер "Спартака". Слышали?

– Нет, не слышал. А что он сказал?

– Он сказал: "Квалификация и навыки его на уровне, да и он бывший игрок клуба. Так какого черта он не тренер "Спартака"? Потому что он таджик?" Как вы относитесь к подобным высказываниям?

– Воспринимаю последнюю фразу как шутку. Саша имеет право на свое мнение. А то, что таджик-не таджик, не думаю, что это имеет значение. Скорее всего, у "Спартака" есть другие причины не рассматривать мою кандидатуру. Честно, не знаю какие. Уверен в своей квалификации, знаю, на что способен как тренер. Проблем с самооценкой у меня нет.

– То есть вы готовы к "Спартаку"?

– Провокационный вопрос. Понятно, что это легендарный клуб. Работать там непросто, так как высоко давление как со стороны болельщиков, так и руководства. Народная команда все-таки. Но, если коллектив видит твою уверенность, то все будет нормально. Как только появится недоверие, сразу станет сложнее. Но и здесь ты должен стараться гнуть свою линию. Не важно какой это клуб.