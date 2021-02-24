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Тадич об уходе Промеса из «Аякса»: «Нам будет его не хватать»

15:10
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Нападающий «Аякса» Душан Тадич прокомментировал уход из команды форварда Квинси Промеса.

«Конечно, Квинси — хороший парень и отличный футболист. Мы отлично играли с ним в «Твенте» и «Аяксе». Нам будет его не хватать», — цитирует ESPN Тадича.

Ранее ESPN сообщал, что Промес вернется в «Спартак», а его контракт с московским клубом будет рассчитан на 3,5 года.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В сезоне-2020/21 29-летний голландец провел за «Аякс» 25 матчей, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.

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