Тадич об уходе Промеса из «Аякса»: «Нам будет его не хватать»

Нападающий «Аякса» Душан Тадич прокомментировал уход из команды форварда Квинси Промеса.

«Конечно, Квинси — хороший парень и отличный футболист. Мы отлично играли с ним в «Твенте» и «Аяксе». Нам будет его не хватать», — цитирует ESPN Тадича.

Dusan Tadic reageert op het vertrek van Quincy Promes ??



«We zullen hem zeker missen» pic.twitter.com/7qcthDPgjm — ESPN NL (@ESPNnl) February 24, 2021

Ранее ESPN сообщал, что Промес вернется в «Спартак», а его контракт с московским клубом будет рассчитан на 3,5 года.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В сезоне-2020/21 29-летний голландец провел за «Аякс» 25 матчей, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.