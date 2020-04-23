РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Таблица РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции». «Зенит» пошутил над соперниками, вместо ЦСКА — конь

19:59
Теги:

«Зенит» в Twitter опубликовал коллаж на расположение команд в чемпионате России.

— Турнирная таблица РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции, — говорится в сообщении. — И не забывайте мыть руки!

«Зенит» после 22 матчей в РПЛ лидирует в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. «Локомотив» и «Краснодар» с 41 очком делят 2-3 места, «Ростов» имеет на три очка меньше, у ЦСКА — 36 очков.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир