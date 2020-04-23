«Зенит» в Twitter опубликовал коллаж на расположение команд в чемпионате России.

— Турнирная таблица РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции, — говорится в сообщении. — И не забывайте мыть руки!

Турнирная таблица РПЛ с учётом соблюдения социальной дистанции.



И не забывайте мыть руки! #ВместеПобедим pic.twitter.com/8G3um3J7I1 — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) April 23, 2020

«Зенит» после 22 матчей в РПЛ лидирует в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. «Локомотив» и «Краснодар» с 41 очком делят 2-3 места, «Ростов» имеет на три очка меньше, у ЦСКА — 36 очков.