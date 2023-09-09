Сын Цымбаларя высказался о матче памяти отца и отреагировал на критику со стороны матери и брата

Сын Ильи Цымбаларя Олег, вместе с РФС организовавший матч памяти отца, который состоится 9 сентября на «Открытие Банк Арене», в интервью «СЭ» высказался о сути этой игры и отреагировал на критику со стороны матери и брата, прозвучавшую на пресс-конференции в Одессе.

— Почему первоначальную идею — встречу легенд «Спартака» и «Реала», ремейк игры Лиги чемпионов 1998 года, в котором Илья забил блестящий мяч со штрафного — поменяли на матч ветеранов «Спартака» и сборной мира? Ведь еще в феврале вы общались с фондом «Реала» в Восточной Европе, о чем говорили в интервью.

— Да, такое общение было. Но обещали одно, а получилось совсем другое. Мы все понимаем реалии сегодняшней жизни и подстраиваемся под ситуацию. Хочу подчеркнуть, что эта игра не имеет вообще никакого отношения к политике, и цель у нее только одна — отдать дань памяти футболисту Илье Цымбаларю, которого любили и любят как в Одессе, так и в Москве.

— Не имею права не затронуть неприятную тему. Недавно в Одессе ваши мама и брат дали пресс-конференцию, на которой выступили резко против такого матча сейчас в России и сказали, что сделают все, чтобы он не состоялся. Как вы к этому отнеслись? Было ли у вас до или после этого с ними какое-то общение на эту тему?

— Разговора не было. Скажу одно. Считаю, что папа заслужил такой матч на стадионе команды, в которой провел много счастливых футбольных лет и забил множество важнейших голов, в городе, где его очень любили болельщики. И я как сын должен идти до конца, чтобы эту игру организовать. Все остальные моменты комментировать не буду.

— На мой взгляд, это огромное горе, что не зависящие от простых людей события разлучают семьи. Желаю, чтобы вы помирились со своими родными как можно скорее.

— Мы и не ссорились. Мои мама и брат всегда останутся моими мамой и братом. А мой отец — моим отцом. В этом году десять лет, как его с нами нет, и обойти эту дату считаю неправильным. Можно поднять мои интервью еще семь лет назад, после матча в Одессе, и о том, что хочу провести аналогичную игру в Москве, я говорил еще тогда. Более того, буду испытывать такую же гордость, если матч памяти папы пройдет и в Одессе с участием ветеранов или действующих игроков «Черноморца». Одно другому совершенно не противоречит.