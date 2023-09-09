Сын Цымбаларя — о выступлении отца за сборную мира: «После нескольких бутылок пива папа приглашал Тарибо Уэста с семьей в Одессу»

Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» вспомнил детали выступления отца за сборную мира в Австралии в 1999 году.

— Крутая история! Во-первых, когда он услышал в РФС, что его пригласили в сборную мира, то не поверил. Решил, что это розыгрыш, на какие он сам был горазд. Но оказалось — правда. Единицы из советских и российских футболистов участвовали в таких матчах, и он оказался одним из них.

Во-вторых, до Австралии он с пересадками добирался целый день. Папа рассказывал: «Почти сутки не курил, и для меня это было очень большое испытание». Его поселили в номере с нигерийцем Тарибо Уэстом. Английского папа не знал, а Уэст, соответственно, русского. Но общаться как-то надо! После игры папа предложил Тарибо выпить пива. Тот охотно согласился.

Через определенное количество выпитых бутылок они уже понимали друг друга с полуслова. Уэст приглашал нашу семью в Нигерию, папа семью Тарибо — в Одессу. Футбол сближает!

— Потом они еще когда-нибудь виделись или общались?

— Один раз точно! В 2003 году, когда отец уже работал в структуре «Спартака», президент клуба Андрей Червиченко хотел пригласить Уэста в команду, и папа с ним связывался. Не сомневаюсь, что разговор сложился тепло, учитывая ту встречу в Сиднее в 1999 году, но до подписания контракта не дошло. Жаль, что и сейчас не получилось его пригласить — это было бы очень здорово.