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Сегодня, 19:03

Спортивный директор «Оренбурга» сообщил, что клуб заинтересован в выкупе Мансильи

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил о возможном выкупе аргентинского вингера Брайана Мансильи.

«Мы заинтересованы в выкупе Мансильи, это правда. Но не все так просто. Не все зависит от нас. Посмотрим, как все сложится. Диалог ведется», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб планирует выкупить футболиста у «Расинг Клуба».

В текущем сезоне 25-летний Мансилья провел 12 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и сделал 3 результативные передачи. Его арендное соглашение с клубом из Оренбурга рассчитано до 30 июня 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburga-my-zainteresovany-v-vy-kupe-mansil-i/
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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