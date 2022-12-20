Спортивный директор «Оренбурга» сообщил, что клуб заинтересован в выкупе Мансильи

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил о возможном выкупе аргентинского вингера Брайана Мансильи.

«Мы заинтересованы в выкупе Мансильи, это правда. Но не все так просто. Не все зависит от нас. Посмотрим, как все сложится. Диалог ведется», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб планирует выкупить футболиста у «Расинг Клуба».

В текущем сезоне 25-летний Мансилья провел 12 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и сделал 3 результативные передачи. Его арендное соглашение с клубом из Оренбурга рассчитано до 30 июня 2023 года.