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Сегодня, 10:47

Сычев о конфликте Соболева и Абаскаля: «История «Спартака» — как голливудские сериалы»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Дмитрий Сычев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» рассказал, что думает о ситуации с форвардом «Спартака» Александром Соболевым и главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«История «Спартака» — как голливудские сериалы. Там постоянно происходят какие-то заговоры. Думаю, что нынешняя ситуация не исключение. Пытаются найти что-то такое. Некая параллель с давнишней историей прослеживается, когда-то же отношения к легионерам было. Но о конкретике говорить могут только те, кто находится внутри процесса. То, что это негативно влияет на атмосферу в клубе — это факт. Та самая атмосфера внутри коллектива переносится на поле. Хотя по составу «Спартак» очень солидный. В прошлом году Абаскаль показывал с этим составом вполне достойные результаты, хорошую игру. Сейчас все резко поменялось. Некоторые его решения кажутся странными. Для футболистов непонятно. Но только он может ответить на этот вопрос», — сказал Сычев «СЭ».

18 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак. Позже появилась информация о том, что между тренером и форвардом возник скрытый конфликт. Однако 19 октября Соболев провел тренировку в общей группе московской команды.

Александр Соболев
Дмитрий Сычев
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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