Юран — о Севикяне: «У него был немного молодежный футбол, да и сейчас моментами проскальзывает»
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» высоко отозвался о молодом форварде нижегородцев Эдгаре Севикяне, но отметил и его недостаток.
— Сейчас много говорят об Эдгаре Севикяне. Каков, на ваш взгляд, его потенциал?
— Хороший. Парню двадцать лет, до того, как весной я пришел в команду, он играл мало. У него очень хорошая школа. В момент моего прихода он был крайним полузащитником, а я нашел ему место оттянутого форварда, потому что Севикян очень хорошо работает с мячом на скорости. Мы с ним много беседовали на тему, в какой части поля он должен заниматься обводкой, в какой — нет. У него был немного молодежный футбол, да и сейчас моментами проскальзывает — взять мяч в центре поля и постараться всех обыграть.
Возле штрафной и в ней это оправданно — защитники побоятся фолить. И теперь я им очень доволен, Эдгар прислушивается к советам. Главное, чтобы он не думал, что уже все умеет и всего достиг. Нужно всегда стремиться расти, и это еще одна тема наших разговоров.
— У него сумасшедший удар с левой. Это от природы или работаете над ним на тренировках?
— Он работает на тренировках, но левая нога у него изначально очень хорошая. Думаю, это и от природы, и от школы. Три года, проведенные в Испании, тут тоже наверняка сказались. Но все это нужно развивать и развивать.
— Мне рассказывали, что его отец — небедный человек, который спонсировал юношеские сборные России, в которых Эдгар играл. Кто-то в связи с этим считал его блатным, а оказалось — талант!
— Я не вдавался в подробности, кто у Эдгара папа. Но это урок: к сожалению, у нас порой об игроке делают выводы, не видя его на поле, а только что-то о нем узнавая. Подождите сначала, когда он выйдет и покажет! В «Порту» в свое время сын главного тренера вышел на замену, и «Драгау» зааплодировал. Вот такое приятно было слышать!
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|21
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3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
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4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
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5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
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6
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|11
|5
|2
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|16-18
|17
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7
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|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
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8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
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9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
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10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
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11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
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12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
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13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
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14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
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15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
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16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
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Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
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Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
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Локомотив – Динамо
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|21.10
|19:00
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Балтика – Краснодар
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|22.10
|12:00
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Урал – Сочи
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|22.10
|14:00
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Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
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Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
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Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
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Федор Чалов
ЦСКА
|6
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Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
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Квинси Промес
Спартак
|4
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Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
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ЦСКА
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