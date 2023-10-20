Юран: «Объяснял игрокам на сборах: без физподготовки будем котятами»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» объяснил важность физподготовки в успехах его команды, неожиданно занимающей сейчас пятое место в РПЛ.

— Таких нагрузок, как Валерий Васильевич (Лобановский), я не давал. Потому что, если такое сделать, то будет печальная картина — можно недосчитаться половины игроков. Но физподготовке уделял особое внимание — это еще до «Нижнего» на других командах было апробировано. На сборах поработали прилично.

Я и сам как игрок в свое время сборы не любил, но объяснял игрокам, что без этого мы в чемпионате будем котятами. А если требуемую работу сделаем — рысями! Парни отнеслись с пониманием. Те футболисты, которые работали со мной ранее, были проводниками моих идей. Объясняли: сделаете это — будет и хорошее настроение, и высокое место, да и премии никто не отменял!

— Насколько они у вас большие относительно зарплат?

— Небольшие, но благодаря губернатору после определенных матчей и двойные выплачивают. Например, в конце прошлого сезона эта помощь нам очень помогла.