Свищев внесет в Госдуму законопроект о возвращении пива на стадионы

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал идею о возврате продажи пива на стадионах.

Ранее президент РФС​ Александр Дюков заявил, что не видит проблем с допуском пива на стадионы.

– Я разделяю точку зрения Александра Дюкова об отсутствии проблем с отменой запрета на продажу алкоголя на стадионах и вижу в этом больше плюсов, а не риски, – сказал Свищев. – Как мы помним, этот запрет был введен в 2005 году. За это время Россия стала хозяйкой множества спортивных соревнований, в том числе Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу, который был проведен безукоризненно. Именно прошедший мундиаль указал на то, что запрет на розничную продажу пива морально устарел.

При должном высоком уровне организации соревнований, которым обладает наша страна, наличие алкогольной продукции на спортивных объектах не несет угрозы массовых беспорядков и иных негативных последствий.

Кстати, на всех европейских стадионах пиво продается свободно, и крупных инцидентов, причиной которых официально могло стать потребление пива, там не зафиксировано. На прошедшем у нас ЧМ по футболу пиво продавалось на стадионах, было море болельщиков, которые воспользовались снятым временно запретом. С точки зрения безопасности все было организованно прекрасно. Тем более Россия по уровню безопасности спортивных объектов находится в числе ведущих стран мира, что подтверждается регулярным проведением крупных спортивных соревнований.

В настоящее время запрет на продажу пива на стадионах не актуален и сдерживает активность спонсоров и болельщиков. Его нужно упразднять, поскольку это значительно повысит доходность от проведения футбольных матчей, привлечет большее число спонсоров. Экономическая выгода очевидна. Более того, я считаю, что этот запрет надо снимать не только на футбольных стадионах, но и на хоккейных, баскетбольных, волейбольных матчах.

В ближайшее время планирую внести в Госдуму законопроект, которым будут сняты ограничения на розничную продажу при оказании услуг общественного питания пива на территории спортивных сооружений.

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