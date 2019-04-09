Свидетельница не помнит, целовала ли Кокорина в кафе перед конфликтом с Паком

На заседании Пресненского суда города Москвы свидетельница драки с участием водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым Екатерина Бобкова дала показания.

– Что было после драки?

– Поехали в "Кофеманию". Примерно в том же составе. Мы прошли в самый конец зала, сели в угол. Сидели, общались. Пришел Пак, сел за столик рядом. Когда мы пришли. В нашем углу никого не было. Все были на эмоциях, но вызывающе никто себя не вел. Даже тему драки с водителем не поднимали.Были ли у ребят повреждения? У кого-то были вроде.

​– Вы испытывали влечение к Кокорину?

– Я лесбиянка, не испытываю к мужчинам влечение!

– Вы садились на колени к Кокорину?

– А что, нельзя сесть на колени?

– Вы целовались с Кокориным Александром?

– Не помню.

– На колени отпускались перед ним?

– Голову положила на колени.

– А поступательные движения делали?

– Ничего я такого не делала.

– Когда вы сели сверху, Пак уже был?

– Не могу сказать четко. В нашем углу никого не было. (Андрей Михайлов, Дмитрий Зеленов)

"Легла на него, чтобы остановить все это". Свидетельница – о драке Мамаева и водителя Соловчука