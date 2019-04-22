Свидетель рассказал о поведении Соловчука и Гайсина во время конфликтов с компанией Кокорина и Мамаева

На заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева свидетель Максим Сизов рассказал об изучении видеозаписей двух драк с участием компании игроков утром 8 октября 2018 года. По его словам, еще до получения задания по отсмотру доказательств, он был знаком с произошедшими событиями.

Кокорин, брат форварда "Зенита" Кирилл, Мамаев и друг полузащитника "Краснодара", детский футбольный тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух инцидентов, в которых пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук (на парковке у ночного клуба) и чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин (в кафе). Обвинение предъявлено по двум статьям – побои и хулиганство.

– Исходя из каких данных вы руководствовались, делая стоп-кадры на записи? – вопрос адвоката Бушманова.

– Я был знаком с событиями. И знал, что были причинены телесные повреждения трем гражданам. И место телесных повреждений. При просмотре записей я знал предварительную информацию о действиях подозреваемых.

– Какие действия были зафиксированы?

– Выход потерпевшего из машины. Подход и начало разговора с Кокориным, Мамаевым и Протасовицким, То, что он убегал.

– Действия Соловчука на первоначальном этапе фиксировали?

– Он выходил из машины, начал разговор с Кокориным и Мамаевым.

– Какие-то действия в отношения Мамаева вы фиксировали?

– Не могу сказать, не вспомню.

– По второму эпизоду в "Кофемании". Меня интересует Гайсин. Его действия в отношения Мамаева фиксировали?

– Точно помню этот эпизод. Фиксировал захват за одежду со стороны Гайсина. Или за шею, или за руку. Я помню, что он хватал за одежду Мамаева или Кокорина. Этот кадр должен быть. Я помню это. (Александр Рогулев)

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