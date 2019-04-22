Свидетель по делу Кокорина и Мамаева опознала форварда "Зенита": "Видела по телевизору, человек-то он известный"

Свидетель драки в кафе "Кофемания" с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева Виктория Павлова в ходе заседания Пресненского суда рассказала о том, кого из компании игроков она узнала.

Нападающий "Зенита", его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий утром 8 октября 2018 года стали участниками двух драк, в которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин – в кафе и водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.

– Вы сказали, что испугались за свою жизнь. Что вас так испугало? – вопрос адвоката Прилипко.

– Боялась, что кто-то кинет что-то в голову. У меня было такое ощущение. Было какое-то постоянное движение: двигались столы, стулья, звук был такой.

– Никого из присутствующих не видели?

– Узнала только вот этого человека – Александра Кокорина. Я его видела по телевизору. Человек-то он известный.

– Что вы подразумеваете под понятием "потасовка"? – уточнил адвокат Ромашов.

– Это разговор на повышенных тонах, это двигание мебели, ругань. Так не ведут себя в приличном месте. Это переходит за рамки повышенного тона. У людей явно были какие-то претензии, которые они хотели выяснить не интеллигентными методами.

– Я хочу понять: потасовка не предполагает рукоприкладство?

– Частично оно было. Кто-то кого-то пихал. Драки я не видела. Но кто-то пихался там, официанта держали.

– Какого?

– Того, кто пытался разнять людей, которые были в этой группе. (Александр Рогулев)

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

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