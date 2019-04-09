Свидетель – о друге Мамаева и Кокорина Протасовицком: "Он не пытался оскорбить Пака"

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель двух драк в центре столицы с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, друга Александра Протасовицкого и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Григорян. Он является другом форварда сине-бело-голубых, с которым знаком 7-8 лет.

Адвокат детского тренера Протасовицкого Татьяна Прилипко задала несколько вопросов свидетелю.

– Пытался ли Протасовицкий оскорбить Пака?

– Нет. Он (Пак – прим. "СЭ") просто сказал, вы похожи на певца. После этого он оскорбил всю компанию, – ответил Григорян.

Суд Кокорина и Мамаева. Идет опрос свидетелей. Live!