Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов выложил два совместных снимка с другими экс-капитанами команды Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым. По мнению ветерана, в отечественном футболе нет игроков их уровня.

«Время идет, а светлее футбольной головы, как у этих ребят, пока я не вижу! Надеемся и верим, что придет то время, когда с ними будут сравнивать игроков нашей команды.

А пока только журналисты искусственно притягивают их к ним.

Хотя нам до Федора Федоровича тоже далеко было! Надеемся и верим!" - написал Тихонов в Instagram.

Под Федором Федоровичем футболист, очевидно, имел в виду Федора Черенкова.