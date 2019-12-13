«Светлее футбольной головы пока я не вижу!» Тихонов — о Титове и Аленичеве
Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов выложил два совместных снимка с другими экс-капитанами команды Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым. По мнению ветерана, в отечественном футболе нет игроков их уровня.
«Время идет, а светлее футбольной головы, как у этих ребят, пока я не вижу! Надеемся и верим, что придет то время, когда с ними будут сравнивать игроков нашей команды.
А пока только журналисты искусственно притягивают их к ним.
Хотя нам до Федора Федоровича тоже далеко было! Надеемся и верим!" - написал Тихонов в Instagram.
Под Федором Федоровичем футболист, очевидно, имел в виду Федора Черенкова.
Время идёт, а светлее футбольной головы, как у этих ребят, пока я не вижу! Надеемся и верим, что придёт то время, когда с ними будут сравнивать игроков Нашей команды. А пока только журналисты искусственно притягивают их к ним. Хотя нам до Фёдора Фёдоровича тоже далеко было! Надеемся и верим! ?? #АндрейТихонов #ДмитрийАленичев #ЕгорТитов #Спартак #фксм #одинзавсехивсезаодного