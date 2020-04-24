Сутормин вместе с Гризманном и Пьяничем сыграет на турнире по PES

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин примет участие в международном онлайн-турнире среди футболистов по eFootball PES 2020, сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.

Турнир, объединяющий 11 европейских клубов, проведет компания Konami — разработчик eFootball PES 2020. Соревнования стартуют в воскресенье, 26 апреля в 19.00 по московскому времени.

Турнир пройдет по системе плей-офф и начнется со стадии 1/16 финала. По итогам жеребьевки, Сутормин сыграет с нападающим Грегом Стюартом из «Глазго Рейнджерс». Победитель пары встретится на следующей стадии с форвардом «Барселоны» Антуаном Гризманном.

Также, в турнире примут участие Хави Мартинес («Бавария»), Рафаэль Леау («Милан»), Бернд Лено («Арсенал»), Себастьяно Эспозито («Интер»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Одсонн Эдуар («Селтик») и Нассим Бужеллаб («Шальке»).