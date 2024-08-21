Тренер «Зенита» де Оливейра: «РПЛ входит в топ-6 лиг Европы»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высоко оценил уровень РПЛ.

«Думаю, РПЛ все еще плюс-минус входит в топ-6 лучших лиг Европы. Футболисты в России хорошие, как и уровень сопротивления в лиге. На мой взгляд, в России лучшие стадионы Европы и, может быть, мира. Чемпионат мира в 2018 году позволил развиваться стране в плане спорта. Я не считаю, что чемпионат России чем-то сильно хуже других лиг», — приводит «РБ Спорт» слова де Оливейры.

«Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах. После 5 туров РПЛ-2024/25 команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице с 13 очками.