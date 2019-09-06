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Супруга Жиркова поприветствовала Кокорина после УДО. Фото

12:58

Супруга защитника «Зенита» Юрия Жиркова Инна в своем Instagram выложила совместное фото с нападающим Александром Кокориным и его женой.

Сегодня стало известно, что получившие реальные сроки за драки Кокорин и Павел Мамаев будут отпущены из колонии условно-досрочно. Решение суда вступает в законную силу через 10 дней

Они попали в тюрьму после того, как осенью стали участниками сразу двух потасовок в центре Москвы.

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