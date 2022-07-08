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Зарема резко высказалась о противниках продажи пива на стадионах

Руслан Минаев
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Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мнением о противниках продажи пива на стадионах.

«Доводы всех моралистов-противников пива ничтожны. Вспоминаются слова классика: «Если человек не курит и не пьет, поневоле задумываешься, уж не сволочь ли он?»

В Германии пиво разрешено на стадионах и при этом ВВП самый высокий в Европе. Потому что пиво — это про бизнес и качественный сервис, а не про напиться. Там, где пиво, там и повышенный спрос на кейтеринг, такси и так далее. Везде выигрывает бизнес.

Кстати, сами моралисты не прочь выпить в VIP-ложах. Но простым людям разрешается только квас, морс и минералка. Я не говорю о том, сколько доходов теряют клубы от запрета продажи и рекламы алкогольного пива. «Учитесь зарабатывать», — говорят они. Ну вот пусть сами научат, каким образом в нынешних условиях, когда не то что новые источники доходов недоступны, но и старые потеряны безвозвратно.

Если пиво в банках или стаканах оформить в стиле хохломы и гжель и дарить филимоновские свистульки с кокошниками на стадионах, тогда, может, процесс внедрения пива пойдет быстрее?», — цитирует Салихову Sport24.

Напомним, в январе 2005 года был принят федеральный закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления пива».

Ранее сообщалось, что в Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация поддерживает возвращение пива на стадионы в России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-08-zarema-o-pive-na-futbole-sami-moralisty-ne-proch-vypit-v-vip-lozhakh-ostalnym-tolko-kvas-i-mineralka
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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