Аяз Гулиев подписал контракт с «Химками»

Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев перешел в «Химки», сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

Контракт будет действовать до конца сезона-2023/24. Хавбек уже прошел медосмотр в новой команде.

В прошлом сезоне 25-летний футболист провел за «Арсенал» 26 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось об интересе к Гулиеву со стороны «Ахмата» и «Ростова».