Аяз Гулиев подписал контракт с «Химками»
Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев перешел в «Химки», сообщает официальный сайт подмосковного клуба.
Контракт будет действовать до конца сезона-2023/24. Хавбек уже прошел медосмотр в новой команде.
В прошлом сезоне 25-летний футболист провел за «Арсенал» 26 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось об интересе к Гулиеву со стороны «Ахмата» и «Ростова».
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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