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Аяз Гулиев подписал контракт с «Химками»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Аяз Гулиев подписал контракт с «Химками».
Фото ФК «Химки»

Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев перешел в «Химки», сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

Контракт будет действовать до конца сезона-2023/24. Хавбек уже прошел медосмотр в новой команде.

В прошлом сезоне 25-летний футболист провел за «Арсенал» 26 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось об интересе к Гулиеву со стороны «Ахмата» и «Ростова».

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/iyul/ayaz-guliev-v-khimkakh-/
Аяз Гулиев
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