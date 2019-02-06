13:02 | Футбол — РПЛ

Супруга Мамаева Алана отсутствует на заседании суда

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Сегодня в московском Тверском районном суде рассматривается ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого.

Они обвиняются в нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей "Первого канала" Ольги УшаковойВиталия Соловчука.

На заседании суда отсутствует супруга Мамаева Алана, однако присутствует ее подруга. Также в зал пришли родители Кокориных – и отчим Кирилл, и мать Светлана. Впервые появилась супруга игрока Дарья Валитова.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!

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