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«Сумасшедшая поддержка». Байрамян — о болельщиках «Ростова» на матче с «Ахматом»

17:32
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян, который стал автором забитого гола в матче 9-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:1), опубликовал фотографии в своем Instagram, где поблагодарил болельщиков желто-синих.

— Очень важные 3 очка! — написал Байрамян в Instagram. — Поздравляю всю желто-синюю семью с победой ! Дорогие болельщики, вам отдельное огромное спасибо! Без вашей сумасшедшей поддержки мы не смогли бы переломить ход игры! Двигаемся дальше!

Ростов — Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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