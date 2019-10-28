Сулейманов объяснил, почему в детстве выступал за команды старших возрастов

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов в интервью экс-футболисту Евгению Савину опроверг слухи о том, что он переписанный. Видео с интервью опубликовано на Youtube-канале «Красава».

В феврале появилась информация, что 19-летний Сулейманов на самом деле старше на четыре года.

— Не так давно был скандал по поводу твоего возраста. Ты переписанный?

— Нет. Мой отец был футболистом и хотел, чтобы я был сильнее. Он подходил к тренерам старших возрастов и просил, чтобы они меня взяли поиграть иногда. Порой выпускали. И на каком-то турнире мне дали приз зрительских симпатий, потому что я был самым маленьким. Особо не переживал. Всегда люди будут чем-то недовольны.

Забил «Байеру» и пошла волна. Есть люди, которые не хотят, чтобы у тебя получалось. Я на это не реагировал. Мне нужны хейтеры, чтобы было больше мотивации.

Сулейманова заподозрили в смене возраста