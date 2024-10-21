Сулейманов назвал центральных защитников, против которых ему тяжелее всего играть

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, против каких защитников ему сложнее всего выступать.

«Каккоев, Дивеев и Роша — это те защитники, с которыми мне сложнее всего было играть. Защитники «Зенита» и «Спартака»? Да не, не сказал бы, такого прям сопротивления нет», — сказал Сулейманов «СЭ».

В текущем сезоне 24-летний форвард провел 17 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.

(Дарик Агаларов)