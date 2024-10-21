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Сегодня, 12:29

Ещенко — о работе Станковича: «Если не будет результата, то какие-то выводы должны сделать»

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Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича в сезоне.

«Стоит ли сейчас критиковать Станковича за результаты? Нет результата — конечно критикуют, если есть результат — тогда критики нет. Все будет видно в конце сезона. Остается трудиться и работать, отдаваться на 100 процентов, быть единым коллективом. Думаю, что тяжело будет сократить отрыв в 11 очков, хотя впереди еще много игр. Ситуация интересная, конечно, набрали иностранцев. Опять их менять? Поэтому, может, пускай и работает Станкович. Хотя, если не будет результата, то какие-то выводы должны будут сделать», — сказал Ещенко «СЭ».

19 октября «Спартак» дома проиграл «Краснодару» (0:3) в 12-м туре РПЛ. Красно-белые идут на шестом месте в чемпионате, набрав 19 очков.

(Александр Абустин)

Андрей Ещенко
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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Динамо Мх – Акрон
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ЦСКА – Факел
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26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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