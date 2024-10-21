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Сегодня, 13:10

Газзаев — о работе Станковича: «Нормальная ситуация, когда в сторону тренера идет критика, если нет результата»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в нынешнем сезоне РПЛ.

«Когда у такой команды с историей и амбициями, как «Спартак», нет результата, значит, всегда виноват тренер, ведь он отвечает за результат и качество игры. Вообще, в этом году «Спартак» играет нестабильно: он может обыграть кого угодно, а может, образно говоря, просесть с результатами. А команда, претендующая на призовые места, должна играть более стабильно. Это естественно, и каждый тренер, который приходит в такие команды, должен это понимать. Поэтому это нормальная ситуация, когда в сторону тренера идет критика, если нет результата. Да, безусловно, без поражений успехов не бывает, но стабильность и результаты все равно крайне важны», — сказал Газзаев «СЭ».

19 октября «Спартак» дома проиграл «Краснодару» (0:3) в 12-м туре РПЛ. Красно-белые идут на шестом месте в чемпионате, набрав 19 очков.

Денис Сафронов

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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