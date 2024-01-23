Сухина считает, что в ЭСК ничего глобально не изменится с приходом Питаны

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина прокомментировал вхождение аргентинского арбитра Нестора Питаны в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

«Он вошел в экспертную комиссию, а значит, будет оценивать наряду со своими коллегами действия арбитров. Он не участвует в подготовке, поэтому ничего глобально не меняется. Просто еще один человек в экспертной комиссии», — цитирует Сухину «Спорт День за Днем».

РФС 22 января объявил о том, что 48-летний аргентинец вошел в экспертно-судейскую комиссию. Последнюю игру в качестве главного арбитра Питана провел в 2022 году в чемпионате Аргентины.