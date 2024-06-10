Сухина: «Детектор лжи для судей? Давайте и футболистов проверять»

Бывший судья ФИФА Станислав Сухина рассказал, как относится к применению полиграфа при проверке арбитров чемпионата России.

«Отрицательно. Если человек приступает к судейству в премьер-лиге, видимо, ему доверяют. Если вы ему доверяете, значит, надо доверять. Предлагаю водить и футболиста на детектор. А почему нет? Почему, если вот ошибка и он не забивает с метра, это что? Может, он сделал ставку и специально не забил? Может такое быть? Поэтому, если мы доверяем, мы даем человеку судить. Либо мы ему не доверяем», — сказал Сухина Legalbet.

Арбитр объявил о завершении карьеры в 2012 году. Он дважды признавался лучшим судьей России (в 2008 и 2009 годах), работал на матчах высшего дивизиона России с 2001 года. Звание арбитра ФИФА 43-летний Сухина получил в 2003 году.