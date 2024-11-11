Сухина одобрил решение Карасева отменить гол «Краснодара» в матче против «Рубина»
Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина поделился мнением об отмененном голе «Краснодара» в матче 15-го тура РПЛ против «Рубина».
«Мое мнение, что Карасев принял правильное решение отменить гол. Там был фол, который надо было давать без просмотра ВАР», — сказал Сухина Metaratings.ru.
На последних минутах матча главный судья Сергей Карасев, посмотрев повтор с помощью системы ВАР, отменил гол «Краснодара» в ворота «Рубина». Также он показал желтую карточку полузащитнику краснодарской команды Эдуарду Сперцяну за нарушение правил.
Источник: Metaratings.ru
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|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
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|
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
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|П
|
|
Маркус Вендел
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|8
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Бителло
Динамо
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|
|
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|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|0
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