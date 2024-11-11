Сухина одобрил решение Карасева отменить гол «Краснодара» в матче против «Рубина»

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина поделился мнением об отмененном голе «Краснодара» в матче 15-го тура РПЛ против «Рубина».

«Мое мнение, что Карасев принял правильное решение отменить гол. Там был фол, который надо было давать без просмотра ВАР», — сказал Сухина Metaratings.ru.

На последних минутах матча главный судья Сергей Карасев, посмотрев повтор с помощью системы ВАР, отменил гол «Краснодара» в ворота «Рубина». Также он показал желтую карточку полузащитнику краснодарской команды Эдуарду Сперцяну за нарушение правил.