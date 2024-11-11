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Судейство

Сегодня, 15:55

Орлов: «У Сперцяна была опасная игра. Судьи верно отменили второй гол «Краснодара»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал закономерным итог матча между «Рубином» и «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

— «Рубин» дал настоящий бой «Краснодару». Команда Мусаева на победу в Казани не наиграла. Реализуй Даку пенальти, все могло сложиться совсем по-другому. Здесь «быки» должны поблагодарить своего голкипера Агкацева. Ну и я, честно говоря, предчувствовал, что Даку не забьет. По телекартинке было видно, что он очень волновался.

Нужно похвалить Рашида Рахимова. Как здорово он подготовил свою команду к этому матчу! Это была лучшая игра казанцев в нынешнем сезоне! При этом после пропущенного мяча «Краснодар» здорово добавил, во втором тайме выглядел интересно.

Южане считают, что Карасев и ВАР ошибочно отменили второй гол? Не соглашусь. Со стороны Сперцяна была опасная игра. Это накладка. Шипами врезался в ногу соперника. Просто судьи сразу не разобрались, но потом приняли верное решение, — сказал Орлов «СЭ».

После 15 туров «Краснодар» с 37 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на один балл.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
Геннадий Орлов
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Сухина одобрил решение Карасева отменить гол «Краснодара» в матче против «Рубина»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
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Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
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Спартак – Локомотив
 - : -
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Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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