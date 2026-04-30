Попов — о бизнесе: «Построили два здания: в одном 40 квартир, в другом — 20»
Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в интервью «СЭ» рассказал о своем бизнесе.
— У вас есть бизнес, связанный с продажей недвижимости и строительством. Как он развивается?
— Слава богу, нормально. Мы построили два здания: в одном 40 квартир, в другом — 20. Сейчас занимаемся третьим проектом.
— Вратарь «Динамо» Игорь Лещук говорил, что футболист должен во время карьеры заботиться о будущем. Когда к вам пришло это осознание?
— Я понял это еще в 2010 году. Знал, что вечно в футбол играть не буду и надо откладывать деньги, инвестировать — тогда становишься независимым от работодателя. Как раз с 2010 года, когда уехал в турецкий чемпионат, бизнес начал приносить нормальные деньги. Откладывал, покупал квартиры, сдавал их в аренду. Стройкой начал заниматься в 2015 или 2016 году.
— Вы наверняка откладывали деньги с премиальных: где были самые большие?
— Во всех клубах хорошие. (Улыбается.)
— Эйден Макгиди рассказывал, что бывший акционер и член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц приносил в раздевалку сумку с деньгами и ее делили братья Комбаровы.
— Знаю эту историю, но от меня не ждите, что я расскажу, кто что приносил. Эти вещи должны оставаться в раздевалке и не выходить из клуба. Таких случаев было много, но рассказывать о них я не буду.
В России болгарин выступал за «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и «Сочи».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0