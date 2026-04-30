Попов — о бизнесе: «Построили два здания: в одном 40 квартир, в другом — 20»

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в интервью «СЭ» рассказал о своем бизнесе.

— У вас есть бизнес, связанный с продажей недвижимости и строительством. Как он развивается?

— Слава богу, нормально. Мы построили два здания: в одном 40 квартир, в другом — 20. Сейчас занимаемся третьим проектом.

— Вратарь «Динамо» Игорь Лещук говорил, что футболист должен во время карьеры заботиться о будущем. Когда к вам пришло это осознание?

— Я понял это еще в 2010 году. Знал, что вечно в футбол играть не буду и надо откладывать деньги, инвестировать — тогда становишься независимым от работодателя. Как раз с 2010 года, когда уехал в турецкий чемпионат, бизнес начал приносить нормальные деньги. Откладывал, покупал квартиры, сдавал их в аренду. Стройкой начал заниматься в 2015 или 2016 году.

— Вы наверняка откладывали деньги с премиальных: где были самые большие?

— Во всех клубах хорошие. (Улыбается.)

— Эйден Макгиди рассказывал, что бывший акционер и член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц приносил в раздевалку сумку с деньгами и ее делили братья Комбаровы.

— Знаю эту историю, но от меня не ждите, что я расскажу, кто что приносил. Эти вещи должны оставаться в раздевалке и не выходить из клуба. Таких случаев было много, но рассказывать о них я не буду.

В России болгарин выступал за «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и «Сочи».

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