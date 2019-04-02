Судейские итоги тура. Дольше всего в футбол играли в Краснодаре - 60 минут

Компания InStat подвела итоги 21-го тура чемпионата России, подсчитав статистические и физические показатели восьми арбитров, обслуживавших с 29 по 31 марта игры премьер-лиги.
Наибольшее чистое игровое время зафиксировано в матче "Краснодар" - "Анжи" (5:0, Владислав Безбородов) - 60 минут и 28 секунд. 57 минут и 59 секунд играли "Енисей" и "Рубин" (1:1, Виталий Мешков). Всего 48 минут и 45 секунд чистого времени длилась встреча "Зенит" - "Оренбург" (3:1, Николай Волошин). (Александр Бобров)
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