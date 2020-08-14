Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что главный судья игры 1-го тура РПЛ с «Рубином» в Казани (2:0) Сергей Иванов верно не зафиксировал нарушение в спорном эпизоде с падением Ивана Игнатьева в штрафной красно-зеленых. Форвард казанцев пытался ударить в падении после того, как Мачей Рыбус толкнул его рукой, и столкнулся с вратарем Гильерме. «Рубин» отреагировал эмоциональным заявлением главного тренера Леонида Слуцкого, который был удален после перерыва, а также рядом постов в соцсетях — в том числе фото Иванова в форме «Локо» в призом лучшему игроку матча.

— Видел этот коллаж, но на таких моментах не зацикливаюсь, — сказал Баринов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Каждый может ошибаться. Допустим, даже если он ошибся, должен извиниться перед клубом. А наше дело — выходить и побеждать, мы же не можем специально привозить пенальти или какие-то фолы совершать. Вопрос в судействе. По моему мнению, там не было пенальти. Игрок уже бил, а Гиля выставлял руку. И получилось, что он сам врезался коленкой, а Гиля мяч чуть-чуть зацепил. У каждого — свое мнение. И каждый остается при нем.

Все равно все решают судьи. Допустим, на него можно надавать, если он не заметил что-то в штрафной. Как мы играли с ЦСКА (в конце предыдущего чемпионата. — Прим. «СЭ»), после удара Чарли (Чорлуки) головой мяч попал в руку (Набабкину) — и никаких эмоций, ничего. А судье сказали — иди, смотри повтор. И он пошел, поставил пенальти. Итог: мы — в Лиге чемпионов. Такие моменты решают судьбу матча. Но не можем на это никак повлиять, все равно судьи принимают решения — мы можем только подсказать.