Савеловский районный суд зарегистрировал материалы по делу об административном правонарушении в отношении ЦСКА, сообщает АГН «Москва». Армейский клуб обвиняют в несоблюдении санитарных норм во время проведения матча 11-го тура Тинькофф-чемпионата России с «Динамо» (3:1).

Роспотребнадзор в ходе обследования установил, что 18 октября на стадионе «ВЭБ Арена» отсутствовал контроль по недопущению скопления болельщиков на трибунах с учетом социального дистанцирования. Также организаторы не следили за применением некоторыми болельщиками средств индивидуальной защиты. Согласно данным из открытых источников, на матче присутствовали 6 999 человек из 30 тысяч возможных к размещению на стадионе.

Дело об административном правонарушении было возбуждено по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» ). Вторая часть данной статьи предусматривает штраф для юридического лица от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее Тушинский суд столицы оштрафовал на 300 тысяч «Спартак» за нарушение мер профилактики коронавируса на матче 10-го тура против «Зенита».

Во вторник, 17 ноября СМИ сообщили, что ЦСКА запросил квоту в 7,5 тысячи зрителей на домашний матч с «Сочи» (25 процентов от общей вместимости арены). Ответ ожидают 18 ноября, так что суд не успеет рассмотреть административное дело до возможной полноценной продажи билетов.