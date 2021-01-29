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Суд перенес апелляцию по делу Широкова из-за неявки избитого судьи Данченкова

12:10
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Преображенский районный суд Москвы перенес рассмотрение апелляции по делу бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, сообщается на официальном сайте суда.

Рассмотрение перенесено на 8 февраля из-за неявки пострадавшего судьи Никиты Данченкова.

В августе 2020 года 39-летний Широков избил Данченкова во время матча между любительскими командами после того, как был удален с поля. Арбитру диагностировали множественные травмы лица.

Дополнительная информация:

https://mos-gorsud.ru/rs/preobrazhenskij/services/cases/appeal-criminal/details/d4765760-5f06-11eb-909f-231ca6bce742?respondent=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2

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