Суд перенес апелляцию по делу Широкова из-за неявки избитого судьи Данченкова

Преображенский районный суд Москвы перенес рассмотрение апелляции по делу бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, сообщается на официальном сайте суда.

Рассмотрение перенесено на 8 февраля из-за неявки пострадавшего судьи Никиты Данченкова.

В августе 2020 года 39-летний Широков избил Данченкова во время матча между любительскими командами после того, как был удален с поля. Арбитру диагностировали множественные травмы лица.