Суд отказался назначать Широкову психологическую экспертизу

Мировой судья района Сокольники отказался назначать психолого-психиатрическую экспертизу бывшему футболисту сборной России Роману Широкову, избившему арбитра Никиту Данченкова.

«Потерпевшим был заявлен гражданский иск, а также ходатайство о назначении психолого-психиатрической экспертизы подсудимому. В удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы судом было отказано», — рассказал собеседник агентства", — приводит РИА Новосоти сообщение Преображенского суда Москвы.

Как отмечается, стадия судебного следствия пока не закончена, а следующее судебное заседание назначено на 25 декабря.

Напомним, по версии следствия, Широков избил арбитра Никиту Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Широкову вменяется «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений». Ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Защита Данченкова же считает, что имело место покушение на убийство.