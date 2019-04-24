Авторитетный портал Transfermarkt проанализировал изменения стоимости футболистов чемпионата России. За последний год самый существенный рост получил полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук. Год назад он стоил 2,5 миллиона евро, а сейчас - в пять раз больше, 12,5 миллиона евро.

"23-летний игрок наконец-то вышел из тени совего брата-близнеца Алексея в прошлом сезоне и стал ключевым игроком "Локо", - говорится в комментарии transfermarkt.

Также существенный рост показал нападающий Сердар Азмун, перешедший в начале года из "Рубина" в "Зенит". Его стоимость выросла с 11 до 13 миллионов евро.

Кроме того, отмечается прогресс молодых воспитанников "Краснодара". Вратарь Матвей Сафонов увеличил стоимость с 900 тысяч до 2,5 миллиона евро, а форвард Магомед-Шапи Сулейманов - с 2,8 до 4 миллионов.

Прорыв года совершил 19-летний игрок ЦСКА Игорь Дивеев, чья стоимость увеличилась с 400 тысяч до 1,5 милиона евро.