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Стипиди — о словах Карпина: «Тренер команды, которая проигрывает, ведя в счете 2:0, не должен искать оправданий»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди прокомментировал слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после поражения от «Краснодара» (2:3) в 11-м туре РПЛ.

«Ростов» по ходу игры обыгрывал «Краснодар» со счетом 2:0, но в итоге уступил. После матча Карпин назвал «дебильными» пропущенные голы ростовчан и нелестно высказался об игре «Краснодара».

Кроме того, 54-летний специалист в своем Telegram-канале раскритиковал судейство встречи.

«Я с уважением отношусь к Карпину как к человеку, вопросов нет. Но иногда он в своих выражениях перехлестывает. Я думаю, что если ты тренер команды, которая ведёт в счёте 2:0 и в итоге проигрывает 2:3, то ты вообще не должен искать каких-то оправданий. Можно подумать, это Хоттабыч свистнул, и три мяча «Краснодар» забил. В таком случае надо просто поздравить соперника с победой и идти дальше. Ивич вот хорошо высказался о Карпине и о «Ростове», назвал их сильными тренером и командой, отчего победа «Краснодара» ещё более значима», — цитирует Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

«Ростов» с 10 очками занимает 14-е место в РПЛ после 11 туров.

Источник: «Евро-Футбол.Ру».
Валерий Карпин
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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Зенит – Кр. Советов
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