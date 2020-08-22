Степашин рассказал, когда «Динамо» станет чемпионом России
05:35
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о матче против «Ростова» (2:0), а также о том, когда клуб станет чемпионом России.
— В первые 20 минут были сомнения, но потом они развеялись, — приводит слова Степашина «Известия». — Получилась хорошая взрослая игра в исполнении бело-голубых. Это то «Динамо», которое через два года будет чемпионом страны.
— Раньше не получится?
— Ну, пока есть «Зенит». Но на самом деле игра сейчас у «Динамо» хорошая. Понравился восьмой номер команды Моро. Сильный и мощный. Но самое главное, что динамовцы перестали бояться. И играют по-взрослому.
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https://iz.ru/1051199/aleksei-fomin/eto-dinamo-kotoroe-cherez-dva-goda-stanet-chempionom