РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Степашин рассказал, когда «Динамо» станет чемпионом России

05:35
Теги:

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о матче против «Ростова» (2:0), а также о том, когда клуб станет чемпионом России.

— В первые 20 минут были сомнения, но потом они развеялись, — приводит слова Степашина «Известия». — Получилась хорошая взрослая игра в исполнении бело-голубых. Это то «Динамо», которое через два года будет чемпионом страны.

— Раньше не получится?

— Ну, пока есть «Зенит». Но на самом деле игра сейчас у «Динамо» хорошая. Понравился восьмой номер команды Моро. Сильный и мощный. Но самое главное, что динамовцы перестали бояться. И играют по-взрослому.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1051199/aleksei-fomin/eto-dinamo-kotoroe-cherez-dva-goda-stanet-chempionom

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир