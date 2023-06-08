Оганесян назвал цель «Оренбурга» на следующий сезон: «Будем стараться залезть в пятерку»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о целях команды на следующий сезон.

«Понятно, что всегда есть, куда расти. Думаю, что цель будет подняться выше, чем в этом чемпионате. Будем стараться залезть в пятерку», — сказал Оганесян «СЭ».

«Оренбург» по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял седьмое место, набрав 46 очков.

7 июня «Оренбург» выкупил у «Спартака» Оганесяна. В сезоне-2022/23 21-летний форвард провел 20 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.