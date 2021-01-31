«Арсенал» победил «Лиепаю», Пантелеев сделал дубль

Тульский «Арсенал» победил «Лиепаю» в контрольном матче. Дубль в составе туляков оформил Владислав Пантелеев, по мячу забили Евгений Луценко и Кирилл Панченко.

Товарищеский матч

«Арсенал» (Россия) — «Лиепая» (Латвия) — 4:1 (3:0)

Голы: Пантелеев, 12 (1:0). Луценко, 17 (2:0). Пантелеев, 24 (3:0). Икауниекс, 85 (3:1). Панченко, 88 (4:1).

«Арсенал»: Нигматуллин (Левашов, 30. Шамов, 61), Григалава, Бурлак (Довбня, 61), Рассказов (Сокол, 61), Бауэр (Коновалов, 61), Ткачев (Э.Кангва, 46), Костадинов (Громыко, 61), Пантелеев (Ковалев, 61), Ломовицкий (Хлусевич, 61), Чаушич (К.Кангва, 61), Луценко (Панченко, 55).