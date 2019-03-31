Старший тренер "Оренбурга": "Рассчитываем взять очки в матче с "Зенитом"

Старший тренер "Оренбурга" Ильшат Айткулов перед матчем 21-го тура чемпионата России против "Зенита" заявил, что команда рассчитывает взять очки в матче с лидером чемпионата.

– Будет ли трудно команде без главного тренера Владимира Федотова, который не сможет присутствовать сегодня на скамейке?

– Надеюсь, что не очень трудно. Конечно, присутствие его важно, его посыл от бровки, когда ребята видят, что тренер живет игрой. Надеюсь, команда хорошо среагирует на отсутствие главного тренера.

– Насколько весома потеря капитана команды Андреева, который из-за травмы пропустит игру?

– Да, у него мышечное повреждение. Потеря не стала для нас неразрешимой проблемой. В Краснодаре играл Савелий (Козлов​ – Прим. "СЭ"), хорошо выглядел. Думаю, он не должен растеряться.

– Афонина не было в прошлой игре с "Динамо", сегодня он в старте. Связано ли это с соперником или это кадровое решение?

– Связано с соперником. Мы немного перестроили игру, посмотрим, что из этого получится.

– "Зенит" – очень серьезный соперник, с другой стороны, матч первого круга показал, что и с "Зенитом" ваша команда может играть. Рассчитываете ли вы сегодня взять очки?

– Конечно рассчитываем. Мы понимаем уровень соперника, квалификацию их футболистов. Но у нашей команды есть амбиции, которые мы будем подтверждать. На таком стадионе, при большом количестве публики ребята постараются проявить себя.