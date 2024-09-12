Источник: Дзюба станет игроком «Акрона»

Бывший нападающий «Локомотива» Артем Дзюба подпишет контракт с «Акроном», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 36-летний форвард подпишет с тольяттинцами соглашение до конца сезона-2024/25.

Нападающий находится без клуба с лета этого года, когда завершился его контракт с «Локомотивом». В сезоне-2023/24 Дзюба провел за железнодорожников 26 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

До этого Дзюба играл за турецкий «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».

После 7 туров «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.