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Сегодня, 11:00

Магкеев — о курьезе на тренировке: «Керк снял шорты и показал голый зад. Все чуть не умерли от смеха»

Магкеев рассказал о курьезной истории с Керком на тренировке
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Защитник «Локомотива» и сборной России Станислав Магкеев вспомнил смешную историй связанную с полузащитником московского клуба нидерландцем Джирано Керком.

— Томаса Цорна критиковали за неоднозначные трансферы. Выдели удачные!

— Изидор хорошо начал и много забивал. Сейчас с результативностью проблемы, но у него есть качества, чтобы их решить: высокая скорость, удар с двух ног. Еще выделю Керка — он очень сильный, быстрый, за счет центра тяжести хорошо «стоит на ногах». И, на мой взгляд, может играть гораздо лучше. Кстати, с Керком есть смешная история.

— Так...

— Недавно играли двухсторонку. По правилам команда, которая проигрывает, встает на «жопу»: выстраивается в ряд, и по ним бьют мячом. Все ударили, уже уходят с поля — и тут Керк снимает шорты и показывает всем голый зад: «На-а!» Все настолько не ожидали, что чуть не умерли от смеха!

Станислав Магкеев. «Мы готовились к борьбе за золото, а не выживание. Сделаем все, чтобы исправиться». Магкеев — о крушении «Локомотива»

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Джирано Керк
Станислав Магкеев
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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