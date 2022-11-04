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Магкеев: «Я верил в немецкую стратегию. Когда приходит Рангник, ты будешь его слушать»

Магкеев заявил, что верил в немецкую стратегию Рангника
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Защитник «Локомотива» и сборной России Станислав Магкеев поделился воспоминаниями о работе немецкого тренера Ральфа Рангника в московском клубе.

— Ты изначально верил в немецкую стратегию — с космическими целями про плей-офф Лиги чемпионов и продажу игроков в Европу?

— Конечно, верил. А как еще? Когда приходит такой человек, как Ральф Рангник, ты волей-неволей будешь его слушать. Но мы оказались там, где находимся сейчас... В России эта стратегия не сработала. Так бывает.

— Как Рангник позиционировал себя в «Локомотиве»?

— Он появился на летних сборах, еще при Николиче. И, честно говоря, был практически незаметен. У нас точно не сложилось впечатление, что он всем управлял. Потом я выбыл из-за травмы, а вместо Марко назначили немецкий штаб. Думаю, в этот момент Ральф был гораздо ближе к команде. Что меня поразило: когда я улетел на операцию в Германию, Рангник навестил меня в больнице, сказал слова поддержки. Я был очень удивлен и по-человечески ему благодарен.

Станислав Магкеев. «Мы готовились к борьбе за золото, а не выживание. Сделаем все, чтобы исправиться». Магкеев — о крушении «Локомотива»

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ральф Рангник
Станислав Магкеев
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
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Ростов – Динамо
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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