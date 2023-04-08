Стало известно время проведения матча «Зенит» — «Спартак»

Стало известно время проведения матча 25-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

Матч пройдет 7 мая в Петербурге и начнется в 18:00 мск.

«Зенит» с 51 очком занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 41 очком — на третьей строчке.