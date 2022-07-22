ЦСКА показал редкие кадры выступления Чалова в театре

ЦСКА показал редкие кадры выступления нападающего команды Федора Чалова в театре.

В интервью Чалов рассказал, что он выступал с братом в театре, в котором играли их родители.

«Мы с братом играли в театре, в котором мама с папой играли. И вот нас использовали как реквизит», — сказал Чалов.